Ladispoli – Gli Agenti della Polizia metropolitana del distaccamento di Bracciano, hanno eseguito il sequestro di una discarica abusiva in un terreno chiuso di 1500 mq circa, in località Cerreto, a Ladispoli.

Gli agenti che hanno operato sul territorio hanno scoperto una ingente quantità di rifiuti speciali presumibilmente non tossici. Diverse le tipologie di materiali che sono stati trovati da parafanghi, paraurti, gruppi ottici di veicoli a calcinacci, legnami e rifiuti domestici e materassi, stimato in oltre 700 mc di rifiuti. Il proprietario del terreno dove è stata trovata la discarica abusiva è stata denunciato alle Autorità competenti per reato ambientale.

(Il Faro online)