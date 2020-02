Daniele Lorenzo: “Deve uscire fuori la vera Virtus Ostia”

Ostia – La sconfitta contro la Ludis Italica è stata un’occasione persa dalla Virtus Ostia, per dare seguito alla bellissima vittoria contro il San Filippo Neri e di questo parliamo con il nostro numero 1, Daniele Lorenzo: “Sicuramente ci è mancato qualcosa a livello fisico – esordisce il portiere arancio-rosso – nel secondo tempo siamo praticamente spariti dal campo e abbiamo buttato la partita al vento. Non penso che questa sconfitta ci tagli fuori dalla lotta per il titolo; abbiamo ancora tante gare in cui poter far bene ed ottenere punti quindi abbiamo il dovere di crederci. A livello personale sono soddisfatto a metà perché vengo da un infortunio che mi ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane e, per un portiere, è fondamentale avere continuità; sto cercando di rientrare il più velocemente possibile in ritmo partita, tuttavia sono abbastanza contento della mia prima parte di stagione.”

Il passato non si può cambiare e Lorenzo chiosa con un pensiero rivolto già alla prossima sfida che ci attende: “Nel prossimo match giocheremo in casa contro il Santa Palomba e dovremo dimostrare di saper reagire da grande squadra anche per “vendicare” la sconfitta di settimana scorsa; siamo un gruppo di qualità e credo che debbano essere gli altri ad avere paura di noi, non il contrario. La cosa importante è che deve uscire fuori la vera Virtus Ostia e spero possa accadere già questo venerdì“.

(Il Faro on line)