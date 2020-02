Europei di Lotta, Dalma Caneva in finale a Ostia

Ostia – E’ un sogno che sta per realizzarsi per Dalma. La sua prima finale nella classe assoluta agli Europei. L’atleta azzurra ha appena conquistato la gara per le medaglia, nella competizione continentale di lotta in svolgimento al Pala Pellicone di Ostia.

Sarà oro oppure argento ? La lottatrice italiana dell’Esercito ci proverà domani a prendersi l’alloro più ambito. Sotto le luci del palazzetto lidense e direttamente a casa sua, la Caneva ha la possibilità di scrivere la storia. Nella categoria olimpica dei – 68 chilogrammi Dalma si giocherà il primo posto contro la russa Khanum Velieva.

L’inizio della finali è previsto per le ore 18,00 e saranno trasmesse in diratta sul sito ufficiale della Fijlkam (www.fijlkam.it) e su RaisportWeb.

Ha centrato la finale all’ultimo passaggio sulla materassina. Con la tedesca Schell è stata una semifinale combattuta. Va sotto nella prima parte di gara la Caneva, poi si scuote l’italiana e trova il vantaggio per 2 a 1. Trasforma una situazione difensiva in offensiva e allunga per il 4 a 1. Prova a reagire la sua avversaria, ma l’azzurra si difende e si guadagna la sua prima finale senior della carriera.

(Il Faro on line)(foto@fijlkam)