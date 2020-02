Fiumicino, “Insieme con i disabili” apre Caf e patronato

Fiumicino – L’Associazione Insieme con i Disabili, nell’ottica di offrire un’assistenza a 360 gradi ai propri soci e ai propri ragazzi, ma anche di aprirsi al territorio, apre un C.A.F. e un Patronato attraverso la piattaforma Sportello Amico.

“Possiamo aiutare a risolvere quasi tutte le problematiche relative ai rapporti con l’INPS e con l’Agenzia delle Entrate – spiega il presidente dell’associazione Mauro Stasio, delegato del Sindaco per i problemi della disabilità – così come quelle relative alle dichiarazioni dei redditi, nonché i rapporti con l’agenzia per la riscossione per quanto riguarda eventuali cartelle di pagamento”.

L’inaugurazione di questo nuovo importantissimo servizio, si terrà il 14 febbraio 2020 alle 16, presso la sede di via Coni Zugna 48/a. Gli orari e i giorni di apertura,, inzialmente avranno questi parametri: dal lunedì al venerdì, mattina 9.30 – 12.30, pomeriggio 17 – 19.

I principali servizi

 Pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti e pensione in convenzione internazionale;  Assegno invalidità e legge 104;  Prestazioni a favore di invalidi civili;

 Conteggi Pensionistici;

 Verifica posizione assicurativa;

 Reddito/pensione di cittadinanza;

 Reddito di inclusione;

 Maternità;

 Disoccupazione;

 Ricorsi INPS;

 Ricongiunzioni, Riscatti;

 Trattamento fine rapporto;

 CAF – SERVIZI FISCALI – 730 – ISEE;

 Apertura partita iva professionisti e società;

 Pratiche di assunzione collaboratori domestici;

 Tenuta contabilità civilistica e fiscale;

 Adempimenti e depositi telematici;

 Predisposizione buste paga Lavoro domestico e altri settori;

 Conteggi di lavoro domestico e altri settori;

 Buste paga;

 Successioni;

 Registrazioni di contratti di locazione;

 Permessi di soggiorno – richieste e rinnovi;

 Preparazione atti per domande di lavoro/studio all’estero – Traduzioni;

 Preparazione documenti per trascrizioni atti di Stato Civile in Italia;

 Ritiro casellario giudiziale e carichi pendenti per uso estero;

 Apertura e chiusura CCIAA e partita IVA;

 Volture catastali;

 Certificazioni APE – attestati energetici;

 Certificazioni ENEA per detrazioni fiscali;

 Contratti di locazione ordinaria e a canone concordato;

 Visure crif, experian, CTC;

 Cessioni del quinto/delega: pensionati e pubblici dipendenti;

 Usura bancaria, ricorsi Equitalia, legge 3 sul sovra indebitamento; (*)

 Gestione del credito d’imposta, derivato da ECO-SISMABONUS e DECRETO CRESCITA, in conto acconto. (*)

* (Servizi erogati al di fuori della piattaforma).