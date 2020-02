Formia, vandalizzano lo stadio comunale e poi rubano delle birre

Formia – L’altra notte, a Formia, più precisamente nella frazione di Maranola, degli sconosciuti hanno vandalizzato lo stadio comunale, per poi entrare nel piccolo bar situato all’interno della struttura, rubando spicci, delle bottigliette d’acqua e sei birre.

A fare la scoperta, ieri pomeriggio, i dirigenti della società del Formia, che si erano recati presso la struttura – dove si allena anche la squadra locale che gioca nel campionato d’eccellenza.-

Secondo quanto emerso fino ad ora, gli autori dell’atto vandalico avrebbero prima forzato la porta della segreteria – rompendo il lucchetto -, per poi gettare in aria carte e documenti della società biancazzurra, anche se, di quelle stesse carte, pare, non ne manchi nessuna.

Successivamente, gli ignoti sarebbero scesi al piano di sotto, dove hanno prima rotto la porta dello spogliatoio dell’arbitro e, poi, hanno forzato la porta degli spogliatoi esterni, utilizzati dalle altre società che utilizzano lo stadio comunale per impegni ufficiali. Infine, come già detto, si sarebbero anche recati nel piccolo bar, rubando circa venti euro in spicci, due bottiglie d’acqua e sei birre.

Dell’accaduto, intanto, sono stati allertati i Carabinieri, che, giunti sul posto con una propria pattuglia, hanno fatto un sopralluogo in tutti i locali in cui erano passati gli autori dell’atto vandalico per poter accertare i danni effettivi. Ora sono in corso le indagini per scoprire le identità degli ignoti che hanno “firmato” questo gesto.

(Il Faro on line)