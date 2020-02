Ladispoli, 10 e 11 marzo le prove orali del concorso per Assistenti sociali

Ladispoli – L’amministrazione comunale informa che per i giorni 10 e 11 marzo 2020 sono previste le prove orali del concorso per Assistenti sociali. I 37 candidati, suddivisi in due prove, effettueranno gli orali presso l’aula Aldo Storti del comune in piazza Falcone. Maggiori informazioni sul sito del comune di Ladispoli.

(Il Faro online)