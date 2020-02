Ostia, cinghiale in strada: chiusa via Ostiense

Ostia – Il cinghiale stava brucando tranquillamente ai lati della strada, noncurante del passaggio delle auto ad alta velocità. Un’automobilista si è accorta di quel bestione, si è fermata e ha chiamato la Polizia locale per mettere in sicurezza la circolazione.

E’ successo stasera intorno alle 19,00 in via Ostiense, in corrispondenza con il soccorso Aci, tra il semaforo con via di Castel Fusano e l’incrocio con l’area artigianale. Quello che sembrava un cinghiale, stava “pascolando” tranquillamente sulla corsia in direzione di Roma, costituendo in grave pericolo per la circolazione.

Un’automobilista si è fermata e dopo aver filmato l’animale, ha segnalato la faccenda alla Polizia Locale. Sul posto sono sopraggiunte ben quattro pattuglie del gruppo Roma X Mare che hanno provveduto a chiudere la circolazione sull’Ostiense e a deviare il traffico locale sulla parallela che fiancheggia il Soccorso Aci e un negozio di ceramiche.

Gli agenti della Polizia locale sono riusciti a individuare il proprietario dell’animale, che si tratta esattamente di un maiale nero. L’operazione di recupero è durata circa un’ora con pesanti ripercussioni sulla via del Mare.