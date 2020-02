Ostiamare, domenica il derby tirrenico con il Ladispoli

Ostia – Reduce dalla bellissima vittoria per 4 a 0, ai danni della Nuova Florida, l’Ostiamare torna ad allenarsi in vista della prossima gara che sarà domenica 16 febbraio, alle 14 e 30 ,all’ Angelo Sale contro il Ladispoli nel derby tirrenico della 24esima giornata.

48 i punti totali conquistati finora dai ragazzi di Raffaele Scudieri, secondi in solitaria alle spalle della Turris, 18 invece quelli messi in cascina dalla compagine rossoblu che, grazie al successo ottenuto al “Quinto Ricci” contro l’Aprilia Racing Club, ha staccato l’ultimo posto in classifica nel Girone G, lasciandolo al duo formato da Tor Sapienza e Budoni.

Nell’ultimo precedente giocato all’Angelo Sale, e risalente alla scorsa stagione, al 24 febbraio 2019, i ragazzi di Ostia conquistarono una vittoria fondamentale, in ottica salvezza, violando lo stadio del Ladispoli con il punteggio di 2 a 1 al termine di una gara tesa, vibrante ed emozionante.

Dopo il botta e risposta tra Attili, autore del vantaggio lidense su rigore, e Lisari, protagonista nel pari dell’undici di casa, furono i biancoviola a far loro la posta in palio grazie alla firma di Enrico Ferrari al 71′, contro un Ladispoli in 9 uomini per le espulsioni di Lisari (allontanato pochi minuti dopo aver realizzato l’1 a 1) e Casavecchia, invece costretto alla doccia anticipata a fine primo tempo.

Come d’abitudine, in occasione di ogni trasferta dell’ Ostiamare, ci sarà il live per raccontare, testualmente, la sfida di Serie D. Pertanto, appuntamento a domenica, a partire dalle 14 e 30, per vivere le emozioni del match dell’Angelo Sale e tifare Ostiamare, sul sito ufficiale dell’Ostiamare (www.ostiamare.it)

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)

(Il Faro on line)