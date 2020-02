Pomezia, camion si scontra con una moto sulla via del Mare: muore centauro

Pomezia – Pomeriggio di paura sulla via del Mare, a Pomezia, dove un camion si è scontrato con una moto. Il sinistro si è verificato all’altezza della zona dei Colli di Enea, fra Pratica di Mare e Torvaianica. Immediato l’intervento dei soccorritori: sul posto il personale sanitario del 118 con l’eliambulanza.

Ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Pomezia per i rilievi del caso e regolare la viabilità.

(Il Faro online)