Regione Lazio, Pugliese: “Grande soddisfazione per la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo” 

Regione Lazio – Si è appena conclusa la tre giorni milanese della Borsa Internazionale del Turismo, una delle più importanti fiere del settore turistico internazionale che ha raggiunto quest’anno il suo 40° anniversario. BIT Milano 2020, nella centralissima location di Fiera Milano City, ha rappresentato senza dubbio un’opportunità unica per presentare agli operatori dei mercati internazionali i tantissimi aspetti innovativi che rendono la Regione Lazio competitiva sul mercato globale.

Utili e proficui i tanti appuntamenti B2B organizzati nello spazio della Regione all’interno del Padiglione 3 con buyer intervenuti da ogni parte del mondo a dimostrazione di quanto il brand Lazio sia forte ed in continua crescita. Più di 30 gli eventi organizzati dall’ Agenzia Regionale del Turismo e da Unioncamere Lazio, incluse alcune degustazioni di prodotti tipici della tradizione.

Oltre 8.000 le persone che hanno visitato lo stand della Regione, uno spazio di 200 mq realizzato rispettando l’ambiente e i principi di sostenibilità “Lazio Green“: niente plastica monouso, materiali naturali, riciclabili, riutilizzabili o da riuso.

“Voglio ringraziare il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ed il Presidente di UnionCamere Lazio Lorenzo Tagliavanti per avere partecipato con me all’inaugurazione del nostro stand dando il giusto riconoscimento al lavoro di organizzazione che c’è dietro un evento come la Borsa Internazionale del Turismo e così pure voglio ringraziare la Sottosegretaria del MIBACT Lorenza Bonaccorsi intervenuta nella giornata di lunedì” – dichiara l’Assessora al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio Giovanna Pugliese.

“Crediamo molto – continua l’Assessora – nelle opportunità che possono nascere da appuntamenti del genere e non solo per promuovere l’immagine dei nostri territori, ma anche e soprattutto per intrecciare relazioni commerciali che possano continuare a far crescere le nostre imprese del settore.

Abbiamo aperto la tre giorni con l’evento I borghi delle meraviglie sostenendo le candidature di Civita di Bagnoregio a Patrimonio Unesco e Cerveteri ed Arpino a Capitale della Cultura 2021.

Grande partecipazione anche alla sessione dedicata al Lazio Active, l’insieme delle tante attività dell’outdoor della nostra Regione. Grandi soddisfazioni anche dalla partecipazione avuta nelle giornate di oggi e di ieri riservate solo agli operatori.

Grande attenzione per gli appuntamenti con Albino Ruberti, Capo di Gabinetto del Presidente Zingaretti e Luciano Sovena, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission, legati al turismo culturale ed in particolare alla sessione dedicata agli atelier di Arte, Bellezza e Cultura. Avanti tutta. Ora tutti concentrati sull’ITB di Berlino previsto per il prossimo mese di marzo”.

(Il Faro online)