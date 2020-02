Sospensioni al “Majorana”: la Ugl Giovani di Latina chiede un incontro con la Dirigente

Latina – Non si placano i toni all’interno del liceo scientifico “Ettore Majorana” di Latina in seguito alla decisione, avvenuta nei giorni scorsi, di sospendere per ben tre giorni con obbligo di frequenza, le classi di un intero piano dell’istituto.

Tali studenti, avrebbero fumato nei bagni della suddetta scuola provocando addirittura un malessere da parte di una studentessa.

Marco Maestri – Segretario Provinciale dell’Ugl Giovani di Latina – ha chiesto un incontro con la Dirigente del “Majorana” per avere spiegazioni in merito a tale vicenda: “Come sindacato giovanile intendiamo chiedere chiarimenti in merito ad una situazione a nostro avviso ingiusta nei confronti di tutti quegli studenti modello che ogni giorno si recano a scuola per studiare ed imparare, distanti anni luce da qualche comportamento scorretto che dovrebbe essere punito o sanzionato individualmente.

Non bisogna generalizzare, facendo di tutta un’erba un fascio”.

Tale incontro – conclude il giovane sindacalista dell’Ugl Giovani – sarà un momento importante di confronto per capire insieme e valutare soluzioni alternative rispetto a quanto deciso dalla Dirigente dell’istituto scolastico del capoluogo pontino, di concerto con i rappresentanti d’istituto.