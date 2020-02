Sospetto caso di Coronavirus a Formia, ma il primo test è negativo

Formia – Formia è di nuovo nel panico: dopo la fake news della settimana scorsa (leggi qui), ieri è emersa per davvero la possibilità che un giovane cittadino – 30 anni -, rientrato da circa due settimane dalla Cina – dove attualmente studia e lavora -, potesse aver preso il Coronavirus.

Nulla era certo, ma, seguendo i protocolli, il giovane è stato trasferito d’urgenza allo Spallanzani, dove sono stati effettuati i primi accertamenti – quando è rientrato in Italia non vi era ancora il blocco aereo -. Per il momento, comunque, il primo test ha dato esito negativo. Ora si attendono gli ulteriori accertamenti per escludere definitivamente ogni possibilità di avvenuto contagio.

La vicenda

È stato lo stesso ragazzo ad allertare i sanitari, quando ha visto che i suoi sintomi – tosse e febbre, come quelli di una normale influenza – non miglioravano, ma, anzi, peggioravano. Preoccupato, al 118 ha raccontato del suo recente rientro dalla Cina che, alla fine, ha fatto scattare il campanello d’allarme e messo in moto il protocollo che prevede il trasferimento d’urgenza al nosocomio romano.

