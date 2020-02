Baccini sul Nord di Fiumicino: “L’Amministrazione si impegni concretamente per colmare il gap”

Fiumicino – “Non mi aspettavo che i consiglieri comunali di Montino (leggi qui) accogliessero l’appello del consigliere Severini (leggi qui) ad unire le forze per migliorare la qualità della vita dei cittadini del nord di Fiumicino. Mi aspetto, invece, una sensibilità politica ad analizzare l’evidenza con gli occhi di amministratori liberi”.

Con queste parole il Consigliere Mario Baccini commenta la nota di risposta al consigliere Severini in merito agli impegni del Comune per le aree a Nord del territorio, aggiungendo: “Far diventare Città il nostro comune è un nostro obiettivo e il fatto che c’è un evidente squilibrio di investimenti a danno delle località del Nord è uno degli elementi che impedisce di raggiungere questo suggestivo obiettivo. Parlano i fatti! Negli ultimi due bilanci approvati a maggioranza ‘bulgara’ non esiste traccia di investimenti che possano dare speranza di miglioramenti significativi. Ridondante? Mi sembra pletorica e ampollosa la non risposta della ‘segreteria’ del Sindaco”.

(Il Faro online)