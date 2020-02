Bazzano e la paralisi amministrativa, scatta l’interrogazione della minoranza di Sperlonga

Sperlonga – “La spiaggia di Bazzano è uno dei tratti di litorale più belli di Sperlonga e dell’intera costa laziale, ma per il nostro paese rappresenta anche il simbolo di una guerra che si trascina da anni e che, a causa degli impegni non mantenuti dall’Amministrazione comunale, rimane una delle aree meno valorizzate del nostro territorio.

Nonostante sia meta, ogni anno, di migliaia di turisti e di visitatori della domenica – fanno sapere, in una nota, gli esponenti di “Sperlonga cambia” – , non c’è un’area di sosta, non ci sono navette che colleghino la spiaggia con il resto del paese, non ci sono servizi. L’accesso stesso all’area è reso possibile solo attraverso un passaggio pedonale che, però, non garantisce totale sicurezza e limita l’afflusso dei bagnanti e la piena e libera fruizione della spiaggia.”

E, ancora, dalla minoranza fanno sapere: “La Regione Lazio aveva finanziato con un milione e mezzo di euro un piano di sviluppo del litorale, che prevedeva la realizzazione di accessi al mare e di aree di sosta e che avrebbe finalmente consentito di valorizzare l’intera zona, favorendo lo sviluppo economico e turistico del nostro paese. Un’opportunità come poche, che il Comune di Sperlonga si è lasciato sfuggire a causa di una serie di inadempimenti che hanno portato alla revoca del finanziamento regionale.”

Bazzano dimenticata

“Il progetto di valorizzazione di Bazzano – prosegue la nota – viene inserito ogni anno nel programma triennale di opere pubbliche, ma fino a oggi nulla è stato fatto e non sono previsti stanziamenti di bilancio per realizzare gli interventi promessi. Il conto di questa situazione lo stanno pagando gli imprenditori, i cittadini e l’intera comunità.

Senza provvedimenti decisi da parte del Comune di Sperlonga, per Bazzano si annuncia l’ennesima stagione estiva di disagi e disservizi, sia per i turisti e che per gli operatori.

Nell’ottica di smuovere questa situazione di stallo – conclude la nota -, abbiamo sollecitato il sindaco Cusani con un’interrogazione per chiedere l’adozione dei provvedimenti che garantiscano la piena fruizione del litorale e per sapere quali risposte intende dare l’Amministrazione comunale agli imprenditori per venire incontro alle loro istanze e per valorizzare finalmente l’area di Bazzano. Un’amministrazione immobile- conclude la nota – significa un paese immobile e Sperlonga non può più permettersi di esserlo.”

(Il Faro on line)