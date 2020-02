Carnevale a Fregene, tutti in piazza il 23 febbraio

Fiumicino – “Visto il successo della scorsa edizione, anche per l’edizione 2020 il Carnevale di Fregene e Maccarese si svolgerà in piazza, negli spazi adiacenti all’ufficio postale di Fregene, il 23 febbraio” – lo comunica la Pro Loco Fregene e Maccarese.

“Due i momenti principali. La mattina a far da protagoniste, saranno le scuole del territorio che inaugureranno la giornata con una sfilata in piazza. Ogni scuola presenterà in maschera, un tema principale.

Tutti gli istituti e i bambini partecipanti verranno ringraziati con una bella sorpresa…sostenibile nelle parole e nei fatti! Il pomeriggio, dalle 14.30, sarà dedicato al puro intrattenimento: sul palco si alterneranno diversi artisti e le loro esibizioni saranno intervallate dal concorso miglior maschera.

Gli spettacoli previsti spaziano dalle performance acrobatiche e non solo degli Shape all’intrattenimento musicale a cura della Scuola di Musica La Pantera Rosa, agli spettacoli di danza ancora una volta preparati da due eccellenti realtà del territorio Sostare Danzando e FlyDancing, e infine balleremo la pizzica di Carnevale grazie ai musicisti di Ronda Klandestina.

Ma quest’anno abbiamo voluto esagerare! Ad arricchire il programma ci sarà un intervento sul bullismo a cura di GS Flames Gold Laps che ci racconterà il progetto “Sei in gioco o fuori gioco?” e a seguire lo spettacolo teatrale a tema preparato appositamente dalla scuola di Teatro Sostare Danzando diretta da Micaela Sangermano.

Importantissima la partecipazione di tutti al concorso miglior maschera: ognuno può scegliere un tema, organizzarsi in gruppo o come singola persona, pensare anche a una piccola performance di un paio di minuti per arricchire il senso della maschera.

Le maschere saranno valutate da una giuria, secondo questi criteri: creatività, riuso di oggetti, bellezza. Le categorie che saranno premiate sono: miglior gruppo/associazione, migliore coppia, migliore maschera femminile e migliore maschera maschile (sia bambini che adulti). Per iscriversi c’è tempo fino al 16 febbraio. Affrettatevi! Tutte le info sulla pagina FB della Proloco o sul sito www.prolocofregene.com oppure scrivete a info@prolocofregene.com

Anche questo anno il Carnevale sarà un’occasione per divertirci insieme, per accogliere amici o ospiti che arriveranno nelle nostre località. Unanime l’invito a mettersi in maschera, a divertirsi, come lo spirito del Carnevale insegna, esorcizzando le difficoltà quotidiane”.