Focene, partono i lavori per la nuova condotta idrica di Acea: strade chiuse al traffico

Fiumicino – “A causa dei lavori di Acea per la posa della nuova condotta idrica a Focene domani, venerdì 14 febbraio, e lunedì, 17 febbraio, dalle ore 8 alle ore 12 sarà interdetto il passaggio delle autovetture su via dei nautili, all’altezza di via coccia di morto. I residenti potranno transitare dal lato di via delle carenarie mentre il trasporto pubblico transiterà su via delle pinne.

Lunedì 17 febbraio, con gli stessi orari, sarà chiusa anche via delle patelle, all’altezza di via coccia di morto. In questo caso si potrà transitare sempre sul lato di via delle carenarie mentre il trasporto pubblico su via dei polpi.

Ci scusiamo per i disagi, si tratta di lavori necessari per mettere in funzione la condotta idrica. Proprio per questo nelle giornate indicate avremo l’ausilio della Polizia locale per agevolare l’entrata e l’uscita dei mezzi da Focene”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

(Il Faro online)