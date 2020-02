Junior Cally in campo, i soldi della partita d’esordio alle donne vittime di violenza

Fiumicino – Niente più maschera, ma scarpini e pantaloncini per supportare il Fiumicino Calcio 1926 – primo in classifica – nella corsa all’eccellenza (leggi qui). Junior Cally, il rapper di Focene che ha partecipato al 70mo Festival di Sanremo, dopo la firma con la società rossoblù, ha già iniziato gli allenamenti con la rosa al Garbaglia, concedendosi anche alle tante richieste di selfie e fotografie richiesti dai compagni di squadra e dai tifosi.

Il debutto del cantante, esterno d’attacco classe 1991, è previsto per domenica 23 febbraio, al Desideri campo dove gioca la prima squadra, durante lo scontro diretto con il Tolfa.

Una partita importante sia sotto il profilo sportivo ma anche sociale che richiamerà tanta gente, non solo per la presenza in campo di Antonio Signore (questo il nome del cantante) ma anche perché, come anticipato a ilfaroonline.it dal presidente del club, Simone Munaretto, parte dell’incasso andrà ad un’associazione che difende i diritti delle donne, primo fra tutti quello di essere tutelate nei casi di violenza, segnalata proprio dal cantante. Una scelta meritoria operata dalla società in accordo con il rapper.

(Il Faro online)