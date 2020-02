La “Valle del Canneto” di Cerveteri dona il vino alla Locanda dei Girasoli

Cerveteri – Quando si parla di inclusione sociale, ecco arrivare delle belle notizie. Infatti la Locanda dei Girasoli a Roma, gestita da ragazzi affetti da sindrome down, ha ospitato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti , il presidente dell’Arsial Antonio Rosati e tra i tanti intevenuti vi era il presidente di Cia Roma Riccardo Milozzi .

La dimostrazione è che, spesso, i limiti che vediamo sono i limiti che vogliamo vedere: la disabilità, da apparente impossibilità di fare, diventa invece coraggio, forza nel saper trovare le giuste strategie che dimostrino quanto, invece, si voglia e si possa effettivamente condurre una vita piena, oltre tutte le discriminazioni.

Alla Locanda dei Girasoli la cantina Valle del Canneto di Cerveteri ha donato del vino e il gesto è stato accolto con soddisfazione da chi si è imbattuto in questa avventura stimolante e socialmemte utile per il reinserimento di giovani alle prese con questa condizione genetica. “E’ stata una giornata bellissma – spiega Milozzi – ti fa felice e riempie il cuore di gioia vedere questi ragazzi sorridenti e determinati nel proprio lavoro; l’inclusiome è un modo per alleviare il dolore”.