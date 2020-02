Lega di Civitavecchia: Giammusso nominato coordinatore, Cacciapuoti capogruppo

Civitavecchia – “È finito il commissariamento della Lega di Civitavecchia. Il nuovo Coordinatore è Antonio Giammusso a cui va il mio personale ringraziamento e quello del Partito per il lavoro che ha svolto in questi mesi per il recupero degli equilibri come richiesto giustamente anche dai consiglieri Pepe e Cacciapuoti, e un augurio per quello che andrà ad affrontare da oggi. Al contempo annuncio che il Consigliere Cacciapuoti, rientrato a tutti gli effetti nelle file della Lega con il consigliere Elisa Pepe, è il nuovo Capogruppo in Consiglio Comunale“. Lo annuncia Marco Riezzo.

“Finalmente l’ambiente che si respira è dei migliori, in quanto dopo un periodo di transizione è stato finalmente nominato Coordinatore della Lega Salvini Premier di Civitavecchia il nostro caro consigliere, Antonio Giammusso – commenta la Lega Giovani Civitavecchia.

“Esprimiamo perciò la nostra soddisfazione per il percorso intrapreso e facciamo pervenire, da parte della Lega Giovani di Civitavecchia, le nostre più sentite congratulazioni e un in bocca al lupo per il suo futuro operato”.