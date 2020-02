Ostia, San Valentino festa degli innamorati e delle librerie. Il programma di Liberfest

Ostia – “Riscoprire le Librerie come avamposti di civiltà, luoghi di incontro e di aggregazione, centri di formazione e di educazione, laboratori di vita democratica”, questo l’obiettivo della prima edizione dell’Ostia Liber Fest, il Festival delle Librerie di Ostia, come spiega il giornalista e scrittore di Ostia, Gianni Maritati, coordinatore dell’evento che prenderà il via domani in occasione della Festa degli Innamorati, anche con uno slogan: “A San Valentino regalate libri!”

La manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio di “Biblioteche di Roma” e di “100 Gianni Rodari”, ha come tema: “I libri parlano di te. Omaggio a Gianni Rodari”, e prevede un ricco programma di iniziative, tra letture animate, laboratori didattici ed artistici, presentazioni di libri e caccia al tesoro, tutte a partecipazione gratuita.

La partenza è prevista la mattina del 14 febbraio nella Biblioteca comunale “Elsa Morante” (in via Adolfo Cozza, 7), per concludersi l’8 marzo, con uno spettacolo rodariano, realizzato dai volontari di Nati per leggere in collaborazione con a.s.d. Pas de Qua Arte in Movimento, durante la giornata finale della XXVIII Festa del libro e della Lettura di Ostia “Ci vuole un fiore”, organizzata dall’Ass. Culturale Clemente Riva, il 7 e 8 marzo presso il Salone Multimediale di S. Monica a P.zza S. Monica ad Ostia.

La Festa del Libro e della Lettura di Ostia, passerà poi il testimone a Leggimondi, il Festival Itinerante del Libro per Ragazzi, proseguendo la serie di iniziative che senza soluzione di continuità, avranno come principali protagonisti i libri e la lettura per oltre un mese: dal 14 febbraio al 29 marzo 2020, tutte distribuite nel territorio del X Municipio, tra Biblioteche comunali, teatri, luoghi di aggregazione e librerie di Ostia che hanno aderito all’Ostia Liber Fest (vedi mappa).

Leggimondi, inaugurerà la sua VII edizione dedicata al centenario della nascita di Gianni Rodari, il 9 marzo alle 16.30 al Teatro del Lido, con “Storia di Gianni Rodari, intellettuale del Novecento” una Lectio magistralis del Dottor Pino Boero, uno dei massimi esperti in editoria per l’infanzia in Italia. In quell’occasione sarà inaugurata anche la Mostra Rodari 100 e avranno inizio le attività di approfondimento per docenti e alunni delle scuole del X Municipio, che termineranno il 29 marzo.

Tra gli eventi in programma segnaliamo: il 17 marzo alle 15.00 al Teatro del Lido ” La grammatica della fantasia: l’arte del narrare assieme ai ragazzi”, formazione docenti primaria a cura della Libreria Brucotondo; e martedì 20 marzo al Teatro del Lido ore 15.00 “Piccoli sguardi: come creare libri con i bambini”, seminario teorico- pratico per docenti scuola infanzia a cura di Artebambini, ente accreditato MIUR e casa editrice. Coinvolte nel progetto le due Biblioteche comunali del X Municipio e le librerie: Book Felix, Brucotondo e Bibliolibrò. I pannelli della mostra dedicata a Gianni Rodari, saranno poi oggetto di una mostra itinerante per le scuole. Il calendario completo delle attività verrà aggiornato sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione: Leggimondi.

OSTIA LIBER FEST – IL PROGRAMMA

Venerdì 14 febbraio: (mattina) attività per bambini presso la Biblioteca comunale Elsa Morante (via Adolfo Cozza 7, Ostia), Laboratori e storie d’amore che cambiano il mondo a cura di Bibliolibrò, Brucotondo, Cartarancia e Sognalibri. Alle ore 17, presso il Punto Luce di Save the Children, attività culturali per adulti a cura di Tenda dei Popoli.

Sabato 15 febbraio: (alle ore 10), pulitura del Parco Clemente Riva (via delle Baleniere 240) a cura dei volontari di Ostia Clean Up. Nel pomeriggio: “Marionette in libertà. Omaggio a Gianni Rodari”, letture aniMatte, mini-laboratorio sulle mascherine e festa di Carnevale (presso Bibliolibrò (attività per bambini). Alle ore 17, presentazione del libro: “Mi racconti una storia? Perché narrare fiabe ai bambini” di Giancarlo Chirico, (Meltemi editore), presso la libreria Sognalibri (attività per adulti).

Domenica 16 febbraio: alle ore 10, presso la libreria Brucotondo: “Il libro degli errori”, lettura e laboratorio per bambini. Alle ore 10.30, presentazione del libro “Il quadro di Norma” di Giuseppina Mellace, Edicusano (Editrice Università Niccolò Cusano) presso Bookfelix.

Alle ore 17, “Inventami una storia”, seminario di invenzione di storie da Propp a Rodari; attività per educatori e insegnanti presso la libreria Brucotondo con Orietta Bernardi, Giancarlo Chirico e Marcello Muccelli (attività per adulti).

Lunedì 17 febbraio “Un thè con l’autrice”: presentazione del libro “Lei e Lui. Storia di un amore senza tempo” di Maria Luisa Giachetti Del Punta, Herald editore, presso Cartarancia (per adulti) ore 17.

Martedì 18 febbraio: Lettura animata “E’ in arrivo un treno carico di…” presso Cartarancia (per bambini), alle ore 16.30 – 17 – 17.30.

Venerdì 21 febbraio: Laboratorio di “linguaCCio” SBAGLIANDO SI PARLA. Dalla Grammatica della Fantasia alla Grammatica del Gibberish NoSense presso Cartarancia (con la collaborazione di Paolo Ricci, per adulti e bambini), alle ore 16.30-17.30 / 18-19.

Sabato 22 febbraio: “A sbagliar le storie”, presso Tenda dei popoli (attività per bambini); Presentazione del saggio “Ricerche sul territorio e sulla storia di Ostia” di Giovanni Mustazzolu presso Brucotondo (moderatore Gianni Maritati) ore 10.30 Fabio Di Cocco presenta “Dove nasce l’arcobaleno”, spettacolo e presentazione del libro presso Brucotondo (per bambini) ore 17; presentazione del libro “I padri e i vinti” di Giovanni Mastrangelo, edito da La Nave di Teseo, presso Bookfelix (per adulti), ore 17.30.

Domenica 23 febbraio Omaggio a Gianni Rodari. “Parliamo di CAA. Incontro informatico sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa” con l’Associazione Il CAAmaleonte (per adulti) ore 10 e “A sbagliar le storie in CAA” (attività per adulti e bambini) presso Sognalibri, ore 11.30.

Lunedì 24 febbraio: “Colorami una storia”, presso Ubik (attività per bambini) alle ore 17.

Martedì 25 febbraio “Il Carnevale degli animali”, festa presso Brucotondo (per bambini) ore 17 Mercoledì 26 febbraio “A dipinger le storie”. Laboratorio artistico in stile Strafacendo presso Sognalibri (per bambini) ore 17.

Giovedì 27 febbraio: (pomeriggio) attività presso Tenda dei popoli (per adulti).

Venerdì 28 febbraio: “Alice nel Calamaio”, omaggio a Gianni Rodari, laboratorio-spettacolo con lettura animata e danzata a cura di a.s.d. Pas de Qua – Arte in Movimento (presso Mini-Market del libro) ore 10 Omaggio a Gianni Rodari con “Letture AniMatte” tratte da “Favole a rovescio”, per bimbi scatenati; presso la libreria Bibliolibrò, alle ore 17.

Sabato 29 febbraio: (mattina) “Il giornalino rodariano”, conferenza-laboratorio del prof. Giovanni Castagno presso la Biblioteca comunale Elsa Morante (per educatori e insegnanti) Nel pomeriggio attività presso Tenda dei popoli (per bambini), e incontro con Daniel Bonomo in arte GUD per un workshop tratto dal libro “Tutti possono fare fumetti” di Gud, edito da Tunuè, presso Bookfelix (per adulti), alle ore 17.30

Domenica 1 marzo: “L’omino dei sogni”, laboratorio e lettura presso Brucotondo (per bambini) alle ore 10.30. Presentazione del libro “La guerra dei Papi” di Roberto Ciai con Marco Lazzeri, edito da Newton Compton, presso Bookfelix (per adulti) alle ore 10.30. Presentazione dei libri “L’orecchio verde di Gianni Rodari. L’ecopacifismo, le poesie, la visionarietà, la pratica della fantasia e le canzoni ecologiste”, edito da Stampa Alternativa, e “Il quaderno vegetariano con Gianni Rodari”, edito da Kellerman, entrambi di Stefano Panzarasa con MaVi presso Bookfelix (per adulti) alle ore 17.30 Presentazione del libro “Bioenergetica per tutti” della dott.ssa Maria Stallone Alborghetti, moderatore Aldo Marinelli, presso Brucotondo (per adulti) alle ore 18.

Lunedì 2 marzo: “Quando io…”, presso Ubik (attività per bambini) alle ore 17.

Martedì 3 marzo: Lettura animata tratta da “Tante storie per giocare” presso Cartarancia (per bambini) ore 16.30 – 17 – 17.30 “Inventami una storia”, seminario di invenzione di storie da Propp a Rodari; attività per educatori e insegnanti presso la Biblioteca comunale Sandro Onofri (Acilia, via Umberto Lilloni 39) a cura di Brucotondo con Orietta Bernardi, Giancarlo Chirico e Marcello Muccelli (per adulti), alle ore 17.

Mercoledì 4 marzo: “Con Rodari ho fatto Tombola”, presso Mini-Market del libro (per bambini) ore 17.

Giovedì 5 marzo: “Alice nel Calamaio”, fiaba narrata e danzata con laboratorio esperienziale e creativo a cura di a.s.d. Pas de Qua – Arte in Movimento, in collaborazione con Mini-Mareket del libro (per bambini dai 4 anni) presso la Biblioteca comunale Sandro Onofri (Acilia, via Umberto Lilloni 39) ore 17.

Venerdì 6 marzo: (pomeriggio) attività presso Tenda dei popoli (per adulti).

Sabato 7 marzo: Caccia al tesoro tutto il giorno “Alice nel Calamaio”, omaggio a Gianni Rodari, laboratorio-spettacolo con lettura animata e danzata a cura di a.s.d. Pas de Qua – Arte in Movimento (presso Mini-Market del libro) ore 10 Laboratorio creativo. Da un’idea di Favole a Rovescio. Presso Cartarancia (per bambini) ore 16-17 (3-6 anni), 17.30-18.30 (7-10 anni) Presentazione del libro “Guida curiosa ai luoghi insoliti di Roma” di Pietro Santonastaso e Alessandra Spinelli, edito da Newton Compton; interviene con gli autori Ilaria Beltramme; presso Bookfelix (per adulti) ore 18.

Domenica 8 marzo: Spettacolo ispirato a Gianni Rodari a cura dei Nati per Leggere in collaborazione con a.s.d. Pas de Qua – Arte in Movimento. Premiazione dei vincitori della Caccia al tesoro e cerimonia di chiusura del Festival presso il Salone multimediale della Chiesa S. Monica, nell’ambito della Festa del libro e della lettura di Ostia (7-8 marzo, sul tema “Ci vuole un fiore”), alle ore 10.30.

Per tutta la durata del Festival, la Libreria Bookfelix ospiterà anche la Mostra fotografica di Pino Rampolla “Maitres Exposés”, un’esposizione di 30 ritratti in bianco e nero, di scrittori contemporanei: da Arthur Miller a Ken Follett, da Alberto Moravia a Dacia Maraini, da Baricco a Camilleri, da Isabel Allende a Daniel Pennac, da Luis Sepulveda a Mario Vargas Llosa.

Le informazioni sugli eventi, sono disponibili sulle pagine Facebook di Ostia Liber Fest; Festa del libro e della lettura di Ostia e Leggimondi.