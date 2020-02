Passoscuro, al via i lavori per il nuovo parcheggio di via San Carlo a Palidoro

Fiumicino – “Sono iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio in via San Carlo a Palidoro, in località Passoscuro. Saranno realizzati circa 100 posti auto, verrà fatto un restyling dell’area, una predisposizione per la pubblica illuminazione, pozzetti, il canalone per la raccolta delle acque piovane e la riqualificazione delle aree verdi ubicate ai margini e all’interno del parcheggio. Sarà sicuramente un posteggio funzionale non solo per i mesi invernali ma anche per quelli estivi, quando l’affluenza di persone è maggiore”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

(Il Faro online)