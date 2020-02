Buche nelle strade di Maccasere, D’Angelantonio (Azione Fiumicino): “Situazione indecente”

Fiumicino – “Non hanno approvato gli emendamenti di Baccini per il rifacimento dei manti stradali di viale Maria e via tre denari e oggi quello che l’amministrazione Montino fa è letteralmente mettere pezze. Su via Maria non si contano i danni alle vetture per tutte le buche che ci sono sull’asfalto“.

Con queste parole Sabina D’Angelantonio, esponente di Azione Fiumicino, denuncia la situazione di disagio dei cittadini di Maccarese per la condizione delle strade de territorio.

Aggiungendo: “La soluzione proposta dall’Amministrazione è abbassare il limite di velocità a 30 chilometri orari. Siamo ormai al ridicolo, tra poco diranno di non usare l’auto per non riparare le strade. Vogliamo che il sindaco intervenga e finalmente renda percorribili le strade del territorio; non si può creare isolamento in un Comune che già soffre per le difficoltà di collegamento di tutto il territorio, basta solo un po’ di manutenzione!”.

(Il Faro online)