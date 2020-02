Dal Governo un fondo speciale di oltre 41 milioni di euro per le isole minori

Roma – “Il governo riserva alle isole minori la massima attenzione, in legge di Bilancio ho fortemente voluto inserire un nuovo fondo per finanziare investimenti e sostenere opere di sviluppo infrastrutturale e riqualificazione del territorio.

Il governo è consapevole delle difficoltà quotidiane dei sindaci e dei cittadini delle isole minori, siamo al loro fianco e ci impegniamo a sostenere le iniziative parlamentari in sostegno delle isole minori”.

Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine dell’incontro con l’associazione nazionale dei comuni isole minori, insieme a Francesco Del Deo, sindaco di Forio e presidente Ancim, e Gian Piera Usai, segretario generale Ancim.

“Il Fondo, inserito in manovra quest’anno per la prima volta, ha una dotazione di 14,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 14 milioni di euro per l’anno 2021 e di 13 milioni di euro per l’anno 2022, con l’impegno di rafforzarlo ogni anno di più; è destinato a 57 isole minori, corrispondenti a 39 comuni, di questi 33 integralmente isolani e 6 parzialmente.

Le isole minori, le aree interne, le aree di montagna, quelle a rischio spopolamento, non possono essere lasciate indietro; spetta allo Stato farsene carico per offrire a tutti i cittadini, da Nord a Sud, le stesse opportunità”.

(Il Faro online)