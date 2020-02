Fiumicino, alternanza scuola lavoro: rinnovato il protocollo d’intesa tra la Capitaneria di Porto e l’Istituto Nautico De Pinedo Colonna

Fiumicino – Questa mattina è stato sottoscritto formalmente presso la sede della Capitaneria di

Porto di Roma il rinnovato protocollo di intesa relativo all’anno scolastico 2019/2020, tra il Comandante del porto, Capitano di Vascello Antonio D’Amore, ed il dirigente scolastico Massimiliano Zembrino dell’istituto di istruzione superiore “ De Pinedo – Colonna” di Roma.

Il documento programmatico, è stato rinnovato per il terzo anno consecutivo, su richiesta della ”istituzione scolastica”, in considerazione dell’esito altamente positivo riscosso durante le ultime due esperienze progettuali.

Il protocollo risulta aderente, a quanto previsto dalle nuove linee guida del Miur ai sensi della legge 30 dicembre 2018 ( c.d. legge di bilancio 2019), che come noto, ha disposto la ridenominazione dei percorsi formativi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto 15 aprile 2005, n.77 in “percorsi per le competenza trasversali e per l’orientamento – PCTO”, rappresentando di fatto, un fattivo strumento teso a rafforzare ed arricchire ancora di più , le competenze scolastiche degli studenti a vantaggio dell’auspicata occupabilità.

“Siamo onorati – afferma il dirigente scolastico Massimiliano Zembrino – di questa sinergia che si è creata tra il nostro Istituto e la Capitaneria di Porto, che porterà i nostri giovani a vivere un’esperienza pratica che sarà importante anche per le scelte che si troveranno a fare per il loro futuro”.

Nello specifico, il nuovo ciclo formativo, prevede il coinvolgimento di 42 studenti del v° anno dell’articolazione conduzione del mezzo, opzioni “conduzione del mezzo navale”, i quali per circa due mesi, parteciperanno attivamente alle attività sia operative sia amministrative che quotidianamente vengono svolte dai militari della guardia costiera, mettendo in gioco le proprie conoscenze, in un contesto teso a trasmettere loro i principi afferenti il rispetto delle regole del mare come patrimonio da tutelare.

“Il progetto di alternanza scuola-lavoro – dichiara il Capitano di Vascello Antonio D’Amore – fa parte di un più ampio rapporto tra la Capitaneria e le scuole per trasferire alle nuove generazioni la cultura del mare. Nelle 4 settimane di permanenza presso la Capitaneria di Porto, gli studenti saranno a tutti gli effetti parte integrante delle nostre attività osservando anche il nostro orario di servizio”.

Anche gli studenti hanno voluto esprimere il loro entusiasmo per l’esperienza che andranno a vivere: “Siamo felici – ha detto Cristian – di poter fare questa esperienza che alimenterà la nostra passione per il mare e ci aiuterà a fare le scelte per la nostra futura carriera”.

“Siamo curiosi – afferma Flavio Augusto – di vedere cosa succede sul campo vivendo insieme ai militari della Capitaneria di Porto e pronti ad imparare il più possibile in modo da poter valutare bene quale strada scegliere per il nostro futuro”.

Durante il percorso formativo gli studenti del Nautico saranno seguiti dai tutor della

scuola e da ufficiali della Capitaneria di Porto.

