Fiumicino, dal 17 febbraio al via la potatura dei lecci su via Coni Zugna

Fiumicino – “Proseguono i lavori di potatura degli alberi in tutto il Comune. Lunedì 17 febbraio inizieremo con i lecci di via Coni Zugna”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini. “Sono circa 80 gli alberi interessati dalla potatura – spiega Cini – a partire dall’incrocio con via del Faro fino alla Madonnella”.

“I lavori dureranno per circa una settimana durante la quale, naturalmente, le auto non potranno sostare nei tratti di volta in volta interessati delle potature – prosegue l’assessore -. Anche la carreggiata sarà leggermente ristretta per consentire ai mezzi e agli operai di lavorare e garantire la sicurezza delle auto in transito.” “Inoltre, mercoledì 19 febbraio interverremo anche su un platano all’altezza del civico 5 di via Filippo Cuggiani a Palidoro” conclude Cini.

(Il Faro online)