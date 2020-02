La decisione della Uefa: Manchester City fuori dalla Champions League per 2 anni

Londra – Il Manchester City è stato escluso per due stagioni dalla Champions League. La Uefa ha sanzionato il club inglese per ”gravi violazioni” relative in particolare al Financial Fair Play. La società è stata anche condannata al pagamento di una multa di 30 milioni di euro. In una nota sul proprio sito, il Manchester City si è detto “deluso ma non sorpreso” dalla decisione. Il club ha preannunciato ricorso contro la sanzione.

(Il Faro online)