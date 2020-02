Licenziamenti Air Italy, il Mit convoca sindacati e regioni

Roma – Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato per giovedì della prossima settimana i sindacati, la regione Sardegna e la regione Lombardia sulla vicenda Air Italy (leggi qui). La ministra, Paola De Micheli, nella giornata di oggi, “ha inoltre scritto ai liquidatori per formalizzare l’urgente richiesta di cambio della procedura, dal momento che la liquidazione danneggia pesantemente i lavoratori e la possibilità di garantire il trasporto aereo sulla Sardegna. Sempre per la prossima settimana sono in fase di preparazione incontri con la proprietà”.

(Il Faro online)