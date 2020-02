Ostia, Masi: “Più controlli contro l’abusivismo commerciale”

Ostia – “Si è tenuta la Commissione Attività Produttive che abbiamo richiesto sull’abusivismo commerciale ed è emersa di nuovo la necessità di implementare le risorse umane a disposizione del X Gruppo Mare. Si è specificato che l’ufficio della Polizia Locale competente consta attualmente di sei unità e il fine settimana di due, una e a volte zero”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Il controllo del territorio non è quindi adeguato e Roma Capitale dovrà farsi carico di questo problema in modo serio. La situazione che vediamo nelle zone centrali del territorio, completamente invase da venditori di tutti i generi, con questi presupposti, stenterà a migliorare e chiediamo un maggiore impegno da parte del Municipio. Abbiamo proposto di anticipare l’arrivo dei rinforzi da Roma almeno il fine settimana per poter garantire una gestione più idonea all’imponente afflusso di gente che arriva dal centro per passeggiare al mare”, conclude Masi.

