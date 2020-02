Ostia: “Nessun caso di meningite al Grassi”

Ostia – Non ci sono nuovi casi di meningite all’ospedale Grassi. L’allarme lanciato sui social e ripreso da alcune testate giornalistiche senza le necessarie verifiche, è destituito di ogni fondamento.

E’ secca la smentita delle autorità sanitarie riguardo alla notizia allarmistica di un caso di meningite riscontrato su una donna di 40 anni ieri, giovedì 13 febbraio, nel Pronto soccorso del Grassi. Addirittura la fake news riferiva di scene di panico in ospedale tra pazienti in attesa e del trasferimento dell’ammalato in un ospedale di Roma.

“Presso questa struttura -chiariscono dall’ospedale – l’ultimo caso di meningite accertato risale al mese di dicembre scorso. Nessun paziente è stato diagnosticato con meningite nella vgiifbata di giovedì 13 né risultano trasferimenti operato verso lo Spallanzani con sospetta meningite”.

L’unica patologia complessa di natura batterica avrebbe riguardato una donna di 40 anni colpita da miocardite e ricoverata in Rianimazione.