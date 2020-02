Pomezia, il M5S a confronto con i cittadini sul Bilancio

Pomezia – Si è svolto lo scorso 7 febbraio l‘incontro sul tema del Bilancio organizzato dal Movimento 5 Stelle Pomezia in collaborazione con Ardea. In occasione dell’evento, portavoce e cittadini hanno ascoltato i vari interventi che si sono succeduti. Ad iniziare da quelli del Sindaco Zuccalà e del Sindaco Savarese, per poi passare a quelli della Consigliera regionale Corrado e dei parlamentari Silvestri, Flati e Salafia.

Il bilancio è il motore della Pubblica Amministrazione e la sua lettura, in chiave non contabile, così come è stata proposta dai relatori intervenuti, è servita a far comprendere a tutti come, tra mille difficoltà, questo sia lo strumento attraverso il quale lo Stato, la Regione e gli enti di prossimità programmano l’utilizzo delle risorse pubbliche per la realizzazione degli interventi sul territorio in materia di sicurezza, ambiente, sanità, lavoro, infrastrutture, sviluppo, formazione, scuola e tutto ciò che impatta sul quotidiano dei cittadini.

In questo modo è stato possibile introdurre a Pomezia il Reddito di Cittadinanza comunale; portare la raccolta differenziata al record del 70%; realizzare il primo punto salute oncologico certificato presso una delle farmacie comunali; portare avanti appalti, come quello della manutenzione stradale, che permetterà di riasfaltare circa 10 km di strade; varare un pacchetto di misure che adegua al ribasso le tariffe di alcuni servizi a domanda individuale, garantendo al contempo uno standard qualitativo di alto livello per i servizi erogati. Il Movimento 5 Stelle continuerà ad amministrare Pomezia avendo come unici punti di riferimento il programma elettorale e i cittadini.

Così, in una nota, il Movimento 5 Stelle di Pomezia.

(Il Faro online)