Regione Lazio, Tidei (Iv): “Bene la pubblicazione del Piano territoriale paesistico regionale”

Regione Lazio – “Importante e positiva la pubblicazione del Piano territoriale paesistico regionale approvato lo scorso agosto dal Consiglio. È fondamentale ora aggiornare la cartografia per completare un percorso positivo”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“Il nuovo Ptpr introduce importanti elementi di avanzamento in termini di rigenerazione urbana. Occorre adesso aggiornare le vecchie cartografie del 1999 e allineare la nuova normativa con la legislazione regionale vigente”, prosegue. “Mi auguro che, d’intesa con il Mibact, questo avverrà in tempi celeri in modo da completare e rendere pienamente operativo uno strumento importantissimo per lo sviluppo e la crescita del territorio regionale“, conclude Tidei.

(Il Faro online)