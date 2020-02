Ritardi nei pagamenti dei lavoratori delle mense scolastiche di Pomezia, le precisazioni del Sindaco

Pomezia – Ritardi nei pagamenti ai lavoratori delle mense scolastiche delle scuole di Pomezia, i chiarimenti del Sindaco Adriano Zuccalà.

“In merito ai ritardi nel pagamento dello stipendio ai lavoratori delle mense scolastiche del Comune di Pomezia – spiega il Primo Cittadino – è importante chiarire che l’Ente non è in alcun modo responsabile, dal momento che è in regola con i pagamenti di tutte le fatture alla ditta appaltatrice. Sono vicino ai lavoratori e confido nell’immediata risoluzione dei problemi in essere”

(Il Faro online)