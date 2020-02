Vertenza Alitalia e Auchan, le proposte della Lega Fiumicino per far ripartire il lavoro

Fiumicino -“La situazione occupazionale sul territorio di Fiumicino è ormai a livelli di guardia. Alitalia e Auchan, che grazie al senatore della Lega William De Vecchis sono oggi sui tavoli delle commissioni competenti in Senato (leggi qui), sono solo la punta di un iceberg profondo e preoccupante che coinvolge in primis questo Comune, epicentro nostro malgrado di una crisi di sistema a livello nazionale. Siamo il Paese che cresce meno, un Paese con natalità zero. Un Paese vecchio in tutte le sue logiche“.

E’ quanto dichiarano Giuseppe Picciano coordinatore comunale della Lega Fiumicino, Vincenzo D’Intino e Federica Poggio, consiglieri comunali della Lega Fiumicino, che in una nota aggiungono: “Fiumicino purtroppo non fa eccezione. Da tempo abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di fare scelte coraggiose in ambito lavorativo. Sgravi per chi assume giovani del nostro territorio, sgravi per chi assume cassintegrati e disoccupati, agevolazioni per chi investe su questo territorio.

La creazione di cooperative locali che possano ambire a partecipare, nel pieno rispetto della legge, alle gare pubbliche. Un’attenzione sempre maggiore ai nostri giovani e alla loro formazione. Purtroppo continuiamo a trovare sempre e costantemente il solito profondo disinteresse per i problemi reali di questo Comune. E al contrario attenzione per tutto ciò che è ‘fuffa’. Fiumicino merita molto altro”.

(Il Faro online)