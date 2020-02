Vertenza Auchan-Conad, De Vecchis: “Il futuro dei dipendenti non è un numero in un bilancio”

Roma – “Siamo preoccupati. I numeri che Margherita Distribuzione (leggi qui), azienda di Conad che ha acquisito in Italia i negozi Auchan, ha prospettato non coincidono in alcun modo con quanto detto dai vertici dell’azienda ai tavoli istituzionali da noi organizzati”. Così in una nota il senatore William De Vecchis vicepresidente della commissione Lavoro di Palazzo Madama.

“Stiamo parlando di numeri impressionanti: il 60% della forza lavoro, 5.323 dipendenti su 8873 dislocati nelle regioni di Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e anche nel Lazio.

Il futuro di migliaia di dipendenti per noi non è un gioco e nemmeno un numero in un bilancio per questo ci aspettiamo congruità tra quanto dichiarato in parlamento e le azioni intraprese dall’azienda”.