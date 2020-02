Acqua & Sapone, Sofia Tosi: “Con il Club Italia dobbiamo fare punti”

Roma – Dopo la vittoria ottenuta di rimonta sul Montale per l’Acqua & Sapone Roma Volley c’è un altro impegno importante.

Così, nella seconda giornata della pool salvezza, la squadra di Cavaioli andrà a far visita domenica alle ore 17.00 al Club Italia, composto da molti giovani talenti del panorama italiano. Una partita molto delicata, ma sicuramente alla portata delle romane che per ottenere i tre punti devono ripartire dalla seconda parte del match con le emiliane, dove hanno fatto vedere qualità caratteriali e anche tecniche.

Una Roma che continua sul trend positivo e non vuol fermarsi, di fronte ci sarà una formazione che ha perso nell’ultima gara con Baronissi, ma che possiede qualità importanti. Ma del resto in questa pool salvezza nessuna partita è scontata e tutti possono far punti con tutti. In classifica Roma è a metà con 20 punti, mentre il Club Italia è quarto con 24 lunghezze.

Una delle migliori delle ultime settimane come Sofia Tosi parla del prossimo appuntamento: “Cerchiamo di continuare sul trend della prima fase e mettere in cascina più punti possibili in ogni incontro, sappiamo che possiamo ancora migliorare, la vittoria con Montale ci ha dato ancor più morale e fiducia“.

(Il Faro on line)(foto@MorisPaganotti)