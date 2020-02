Atletico Terme Fiuggi, Falasca punta l’Agnonese: “Squadra molto fisica”

Fiuggi – C’è tanta voglia di ripartire in casa Atletico Terme Fiuggi, dopo lo scivolone della scorsa settimana contro il Montegiorgio.

La formazione di Beppe Incocciati ha ricaricato per bene le battere durante il lavoro settimanale e domenica si presenterà all’appuntamento del Capo I Prati contro l’Olympia Agnognese nelle condizioni migliori per poter ritrovare quel successo che manca dal 19 gennaio, quando venne superata nettamente la Vastese.

All’andata finì 2-1 per i molisani che, come in altre occasioni, hanno sfruttato al meglio il fattore campo, dove hanno conquistato 22 punti sui 39 totali. Li ha affrontati ad Agnone, ma con la maglia dell’Albalonga, Gianmarco Falasca, centrocampista arrivato in biancorossoblu durante il mercato di riparazione: “Ho avuto modo di giocare contro l’Olympia Agnonese in amichevole questa estate. Ho trovato una squadra molto fisica, che corre tantissimo e che sfrutta al meglio il suo campo, molto stretto. Le prime due qualità potranno metterle in mostra anche domenica, quindi noi dovremo prestare la massima attenzione per cercare di portare a casa di nuovo i tre punti. Non avranno il vantaggio del campo amico e dunque dovremo essere noi a sfruttare il fatto di giocare in casa. La partita di domenica scorsa è stato il classico incidente di percorso dopo due mesi in cui avevamo viaggiato ad altissimo ritmo non perdendo mai ed incappando anche in qualche sfida sfortunata. Sicuramente non siamo preoccupati per quello che è successo, anzi, abbiamo tanta voglia di rialzarci subito e di trovare il successo“.

(Il Faro on line)(foto@Laconi)