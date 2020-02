Bonanni (LeU Fiumicino): “Una buona notizia il blocco agli sfratti per i Piani di zona”

Fiumicino – “Buona notizia il blocco agli sfratti per i Piani di zona. In qualità di rappresentante di Leu a Fiumicino voglio fare i complimenti all’onorevole Stefano Fassina (Leu) che, con un lavoro congiunto, ha portato un sub emendamento al decreto mille proroghe per prevedere il blocco degli sfratti nei Piani di Zona di edilizia agevolata per i quali è stato avviato il procedimento di decadenza della convenzione o di revoca del finanziamento o vi è richiesto di rinvio a giudizio per un procedimento penale. Un impegno importante per tutelare il diritto alla casa delle fasce più deboli”; è quanto dichiara la Capogruppo di Liberi e Uguali Fiumcino Barbara Bonanni.

“Mi auguro che si possa arrivare presto ad una soluzione anche per i cittadini che si trovano a vivere questa situazione sul nostro territorio“, conclude Bonanni.

(Il Faro online)