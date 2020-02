Carnevale, le 4 Contrade di Testa di Lepre pronte a sfilare domenica con i loro carri allegorici

Fiumicino – Tutto pronto per il Carnevale. Le 4 contrade di Testa di Lepre pronte a sfilare con i loro carri allegorici ed i carrettini, domenica 16 Febbraio 2020. L’appuntamento è in piazza tra coriandoli e gente mascherata, per le ore 15:00.

Il carro più bello sarà incoronato alle 17:00. Grande novità di questa seconda edizione saranno i “carrettini” ed il “sipario magico”.

Le contrade sfileranno dall’ultimo tratto di Via Emilio Pasquini fino a Largo Carlo Formichi. Ogni carro avrà al seguito un corteo di figuranti in costume a tema, che si esibirà in una coreografia flash mob una volta arrivati in piazza.

La giuria

A valutare i carri, coreografia e costumi in base a dei criteri di valutazione prestabiliti saranno, Vincenzo Taurino ( Direttore Editoriale del Faro online), Franco Cerretti (Direttore del mensile Via Aurelia XX-XXX), Teresa Vaccari (Presidente Pro Loco Torre in Pietra), Francesca Maurizi (Vice Presidente Pro Loco Passoscuro) e Loredana Cecchetti (Presidente Pro Loco Nuova Tragliatella).

Testa di Lepre vi aspetta per un pomeriggio di divertimento!

(Il Faro online)