Circuito Trail Basso Lazio, primo evento con le più belle gare del territorio pontino

Latina – Unire le forze per creare il primo circuito integrato di gare TrailRunning nel basso Lazio. A raggiungere l’accordo, gli organizzatori di ben 3 trail a sud della Capitale: Monte Vele Trail 2020, Trail dei Briganti e Let’sTrail.

“Unire gare diverse ma tutte accomunate dal territorio contiguo è la prassi in altre zone d’Italia – dicono gli organizzatori – e per questo siamo orgogliosi di essere i primi a farlo nel basso Lazio, in modo da poter offrire agli atleti locali e non una panoramica completa del territorio sul quale gareggiamo”.

Territorio e sport vanno a braccetto da sempre, ed ora la costituzione del “Circuito Trail Basso Lazio” (CTBL) ha visto l’interesse anche di uno sponsor di “peso” nell’ambito del trailrunning. Si tratta dell’azienda nutrizionale Tornado Sport Nutrition, brand molto conosciuto ed apprezzato tra gli atleti, e che si posiziona accanto alle gare nazionali più prestigiose, con una squadra di corridori di montagna scelti tra i migliori del momento. Una scelta che è stata decisiva e che ha agevolato non poco la nascita del circuito stesso che comprende le tre gare del basso Lazio.

L’azienda ha quindi deciso di puntare sul neonato circuito trail, fornendo i premi per i “pacchi gara”, per i primi 3 classificati assoluti uomini e donne di ogni gara e per i primi 3 assoluti vincitori del circuito.

Monte Vele Trail è giunto quest’anno alla sua seconda edizione e si svolge a Fondi (LT), con un percorso che interessa dal centro storico fino alla punta di Monte Vele appunto. E’ organizzato dall’ASD Top Trail di Fondi. Molto variegato,con un dislivello positivo di 1400 metri per un totale di 24 km tra sentieri, vertikal e panorami mozzafiato. La gara avrà luogo il 29 marzo 2020.

Trail dei Briganti quest’anno conta la sua 3° edizione e parte dal comune di Sonnino (LT) e prende il nome appunto dalla terra che fu di briganti e bande anarchiche. Sii inerpica fino alla vetta più alta della zona, Monte delle Fate (1100 metri slm). E’ organizzato dall’ASD Città di Sonnino, e si terrà l’8 agosto 2020 su un percorso di 24 km e 1200 mt di dislivello. Previsto anche un percorso di misura inferiore (12 km, 600 mt di dislivello).

Let’sTrail è invece uno spettacolare percorso che comprende le montagne alle spalle di Formia (LT), in uno scenario che muta in continuazione da montano a marittimo. Paesaggi quasi lunari si alternano a vedute che spaziano su tutto il Golfo di Gaeta per comprendere le isole campane e quelle pontine. La gara, organizzata dall’ASD Poligolfo un percorso di 16km e 1000 mt di dislivello, si tiene ogni anno in settembre. A breve verrà resa nota la data ufficiale.

(Il Faro on line)