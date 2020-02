Civitavecchia, “Bimbi di Beslan”: ancora pochi giorni per l’iscrizione al prossimo anno

Civitavecchia – Resteranno aperti fino al 21 febbraio i termini per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “I Bambini di Beslan” di via dell’Immacolata. L’opportunità riguarda, per l’anno scolastico 2020/2021, due differenti sezioni con orario 8-13 e la possibilità di attuare laboratori didattici fino alle ore 15.30. Tenuto conto dei minori già iscritti per l’anno scolastico in corso, i posti disponibili per il prossimo sono cinque.

Gli uffici all’Istruzione informano inoltre che dall’anno scolastico 2020/2021 sarà attiva, presso la stessa struttura di Via dell’Immacolata, una Sezione Primavera per i minori di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, per un totale di 15 posti.

Le domande potranno essere presentate entro il 21 febbraio a mano all’ufficio Protocollo del Comune (piazzale Guglielmotti, 7), o tramite PEC (comune.civitavecchia@legalmail.it) oppure per raccomandata A/R indirizzata a Comune di Civitavecchia, Servizio 2, Sezione Pubblica Istruzione e Università, P.le P. Guglielmotti 7 00053 Civitavecchia (Rm).

Per eventuali informazioni ci si può infine rivolgere all’ufficio Pubblica Istruzione, sito in via Tarquinia 30, che è aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 (tel. 0766 590919 – 590922).