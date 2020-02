Europei di Lotta, Frank Chamizo in finale per l’oro al Pala Pellicone

Ostia – Si potrebbe scrivere la storia della lotta domani sera al Pala Pellicone di Ostia. La punta di diamante della Nazionale azzurra, Frank Chamizo, scenderà sulla materassina centrale del palazzetto lidense, per conquistare l’oro europeo. Il suo quarto primo posto continentale.

Sale l’attesa per un incontro che si svolgerà direttamente in casa. Agli Europei, che per una intera settimana hanno visto combattere gli azzurri e i lottatori migliori del Vecchio Continente, l’Italia potrebbe vincere il titolo europeo grazie al bronzo olimpico.

Nel peso dei 74 chilogrammi l’atleta azzurro, già due volte campione mondiale, punterà al primo gradino e in Italia. Ha vinto senza storia in semifinale con Murad Kuramagomedov, sconfitto con un netto 6 a 0. Nella gara per il titolo combatterà con il russo Magomedrasul Gazimagomedov, campione del mondo nel 2015 e nel 2018 dei 70 chilogrammi.

Uno stile libero di grande personalità quello di Chamizo. Non si smentisce il campione tricolore già qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Domani dalle ore 18 al Pala Pellicone, le finali dell’ultima giornata della competizione continentale.

Di seguito gli incontri in programma

Frank Chamizo 74kg

Simone Iannattoni 92kg

John Malo Ryan 125kg

Abraham Conyedo 97kg – finale per il bronzo

