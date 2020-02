Fratelli d’Italia a Fiumicino “contro” Salvini, l’accordo di centrodestra rischia di saltare

Fiumicino – Tutto nasce da un “meme” che vede Salvini al telefono parlare del Fiumicino Calcio. Il sottinteso è l’arrivo di Junior Cally – che la Lega avrebbe voluto escludere da Sanremo – alla corte di Simone Munaretto e del Garbaglia.

Stefano Costa, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha commentato il post con ironica presa in giro, “doppiato” da Valerio Fratoni, altro dirigente di Fratelli d’Italia.

La presa in giro ha mandato su tutte le furie il senatore della Lega William De Vecchis, e ne è scaturito prima un botta e risposta sui social tra il senatore della Lega e il capogruppo di FdI, e poi una vera e propria crisi all’interno della costruenda coalizione di centrodestra.

Telefonate a raffica tra gli esponenti locali, provinciali, regionali e nazionali. Per la Lega evidentemente è inaccettabile prendere in giro il leader del partito e poi pensare che tutto ciò non abbia conseguenze, soprattutto se a farlo sono esponenti di spicco, o comunque di ruolo, del partito. Tanto meno in un momento in cui si cerca un dialogo per ricostruire una coalizione in vista della prossima tornata elettorale per le comunali.

Da parte di Fratelli d’Italia, al contrario, da quanto si evince si tratta solo di battute effettuate all’interno di goliardici commenti su una vicenda che comunque ha visto coinvolto un ragazzo di Fiumicino.

A complicare le cose, il timing degli avvenimenti: la polemica arriva proprio nel giorno dell’inaugurazione di una nuova sede di Circolo per Fratelli d’Italia a Fiumicino.

Sia come sia, la fotografia politica attuale è di alta tensione, con la messa in discussione del riavvicinamento tra le diverse anime del centrodestra.