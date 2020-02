Incidente a Villa Gugliemi, giovane mamma trasportata in ambulanza al Grassi

Fiumicino – Era a passeggio con il proprio figlioletto quando ha ceduto un’asse del ponticello in legno che unisce le due sponde del canale di bonifica attraverso Villa Guglielmi, causando la caduta della donna ‘regalandole’ un pomeriggio di San Valentino al pronto soccorso di Ostia (trasportata da ambulanza e con intervento dei vigili).

A denunciarlo è il Presidente del Circolo Energie per Fiumicino, Orazio Azzolini, che, augurando una pronta guarigione alla donna, chiede all’amministrazione comunale l’installazione di un pronto intervento “per assicurare la sicurezza all’interno dell’area pubblica”.

“Da ormai svariato tempo riceviamo segnalazioni da parte di molti cittadini sulla situazione in cui versa Villa Guglielmi – prosegue Azzolini -. Quello che dovrebbe essere il ‘polmone’ di Isola Sacra, invece sembra essere in primis la zona con la qualità dell’aria peggiore del territorio (come da segnalazioni della centralina Arpa presente in zona) e poi anche un luogo pericoloso per chi fa attività fisica o semplici passeggiate nel verde pubblico”.

“Le strutture adibite per fare esercizi ginnici, sono state divelte e risultano pericolose, la colpa sicuramente ricade anche sull’inciviltà di alcuni nostri concittadini, ma sicuramente una manutenzione ordinaria delle stesse, avrebbe ridotto il rischio di tale scempio“; conclude.

(Il Faro online)