Infernetto, pauroso incidente nella notte: un ferito

Infernetto – Pauroso incidente e traffico bloccato la notte scorsa in via Canale della Lingua dove due auto si sono ridotte ad un ammasso di lamiere contorte a causa dello scontro. Una persona è rimasta ferita ed ha riportato un trauma facciale. Per estrarla dalla sua auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’incidente si è verificato in via Canale della Lingua all’altezza dell‘incrocio con via Pio Rajna. A scontrarsi sono state una Ford Fusion con un suv. L’impatto è stato terribile, segno che almeno uno dei veicoli procedeva ad alta velocità. Il suv ha addirittura finito la sua corsa sulla Fusion.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il divaricatore e le tronchesi per liberare il ferito dalle lamiere nelle quali era rimasto imprigionato. Un’ambulanza dell’Ares 118 ha trasportato l’uomo, che era una maschera di sangue, al pronto soccorso dell’ospedale Grassi.

Foto di Emanuele Valeri