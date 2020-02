Mondo Duplantis sale un centimetro più su: nuovo record del mondo a 6,18

Glasgow – Spaziale. Immenso. Armand “Mondo” Duplantis non si ferma più. Il ventenne svedese migliora di nuovo il record del mondo dell’asta: 6,18 a Glasgow nella quinta tappa del World Athletics Indoor Tour, a sette giorni dal 6,17 di sabato scorso a Torun.

Il formidabile astista allenato dal papà Greg continua a stupire, resta in gara da solo dopo l’uscita di scena del campione del mondo Sam Kendricks (out a 5,84), si sbarazza dei sei metri con una facilità disarmante e al primo tentativo a 6,18 riesce a superarsi, un centimetro in più della misura che lo aveva appena eletto padrone della specialità.

Impressionante per stile e per “luce” tra il corpo e l’asticella, la sensazione è che sia soltanto un altro capitolo di una storia tutta da scrivere.

(Il Faro on line)