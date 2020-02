Ostia, Gabriele Muccino ed Emma Marrone a Cineland: successo per “Gli anni più belli”

Ostia – Folla delle grandi occasioni e applausi a scena aperta per la proiezione del film “Gli anni più belli” a Cineland, alla presenza del regista Gabriele Muccino e di una delle interpreti, la cantante Emma Marrone.

La serata speciale si è tenuta a San Valentino nella sala 11, la più grande del multiplex di Ostia con gli oltre 500 posti che per l’occasione è stata gremita al massimo della capienza. La visione è stata introdotta con un brevissimo prologo che è servito anche per annunciare due grandi iniziative legate al centenario della nascita di Alberto Sordi e Federico Fellini. Il 24, 25 e 26 febbraio verrà proiettato a Cineland “Permette? Alberto Sordi“, il film per la regia di Luca Manfredi interpretato da un somigliante Edoardo Pesce sui primi 18 anni di carriera dell’Albertone nazionale. La proprietà del multisala di Ostia, composta dalle famiglie Ciotoli, Merluzzi e Paone, si sta adoperando per portare alla prima proiezione sia il regista che l’interprete principale.

L’altra iniziativa per il centenario è la proposta di una rassegna a partire dal 21 aprile dal titolo “Albertone e Federico, 100 a Cineland” con la proiezione di sei film dei grandi protagonisti della storia del cinema, la presentazione di documenti eccezionali e la partecipazione di personaggi testimoni del grande lavoro svolto da Sordi e Fellini. Si tratta dell’unica iniziativa in Italia proposta in un cinema interamente finanziata con fondi privati.

Tornando a “Gli anni più belli”, la proiezione ha riscosso vasti apprezzamenti tra i presenti in sala ed è stata resa ancora più interessante dall’intervento del regista Gabriele Muccino e dell’attrice e cantante Emma Marrone che hanno raccontato con simpatia e disponibilità aneddoti e curiosità legate alla realizzazione del film. Gli spettatori hanno così colto la sensibilità di una storia che rappresenta un inno all’amicizia ma anche la fotografia di una società alle prese con lacune, vizi, dolori dell’esistenza e solitudine. Problemi che Muccino ha saputo mitigare con una visione ottimista e solidale.

Dopo la presentazione del film a Ostia, Emma Marrone sul suo profilo social ha scritto il seguente post: “Non mi aspettavo così tanti applausi nelle sale che abbiamo visitato stasera e così tanti complimenti. Forse il bello è proprio questo,in generale nella vita,buttarsi anima e corpo senza aspettarsi niente,per poi stupirsi di ogni singola meraviglia che accade. Ragazzi sentitevi liberi di fare tutte le esperienze che la vita vi metterà davanti senza paura e senza farvi incatenare dal giudizio degli altri. Fate tesoro di tutte le esperienze e abbiate sempre fame di scoprire e di conoscere. Noi siamo quello che decidiamo di essere. Noi siamo padroni della nostra esistenza. Godetevi tutti i vostri anni con la mente sempre aperta e Senza veleno nel cuore .. E saranno sempre #gliannipiubelli”.

Per le riprese video si ringraziano Gaetano Di Staso e Elisa Palchetti. Foto di Emanuele Valeri