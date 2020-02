Dragona, Masi: “Finalmente sgomberato l’accampamento abusivo”

Ostia – “I cittadini ci segnalano che si sta provvedendo allo sgombero di quanto avevamo segnalato il 16 dicembre 2019 nella zona di Dragona“, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio. “Ringraziamo il Presidente del Municipio – prosegue – per aver provveduto a dare seguito a quanto richiesto e vigileremo affinché, come spesso accade, non si ricrei subito l’accampamento e il continuo bivaccare, che in questi mesi ha provocato diversi disagi ai residenti. Sono molti gli interventi da fare in questo territorio sugli accampamenti abusivi e vogliamo considerare questo come un primo passo verso una politica tesa a garantire più sicurezza e decoro nel X Municipio”, conclude Masi.

(Il Faro online)