Passeggero indisciplinato, il volo Fiumicino-New York costretto all’atterraggio d’emergenza

Un passeggero "indisciplinato" ha costretto oggi un aereo Alitalia in volo da Roma a New York a effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto Heathrow di Londra. Lo scrivono i media britannici, secondo cui il volo AZ698 - partito da Fiumicino alle 10.37 - è atterrato nello scalo londinese dopo aver dichiarato l'emergenza, mentre sorvolava la Francia, circa un'ora dopo.

LIVE Alitalia #AZ608 to New York is declaring an emergency and diverting to London Heathrow https://t.co/6jgc4tO4FR pic.twitter.com/Pp4HfOWyEM

— AIRLIVE (@airlivenet) February 16, 2020