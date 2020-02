Pomezia, la proposta di Mengozzi per combattere il cyberbullismo

Pomezia – Il consigliere di minoranza Stefano Mengozzi (Pomezia Domani) ha presentato una mozione che impegni l’Amministrazione Comunale di Pomezia ad avviare una campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo.

“Il cyberbullismo può rovinarti la vita – afferma Menfozzi -. L’inferno, per un giovane, può materializzarsi attraverso uno smartphone. Un bullo nascosto dietro l’anonimato può aggredire l’intimità e violare la dimensione sociale di una persona“.

“Secondo una ricerca Unicef uscita nei giorni scorsi, uno studente su cinque salta la scuola a causa del bullismo online. I dati suggeriscono che le ragazze hanno maggiori probabilità di essere vittime di cyberbullismo rispetto ai ragazzi. Numeri allarmanti, che deve spingerci a mettere in atto tutte le iniziative educative e culturali per fermare un fenomeno dilagante, specie tra i più giovani”.

“Bisogna parlarne nelle scuole, soprattutto per far conoscere tutte le misure di sostegno e di difesa messe a disposizione dalla legge. Qui sono riportati gli strumenti legislativi adottati dal Governo (leggi qui), ma insieme alla conoscenza della legge c’è bisogno che il contrasto al bullismo e al cyberbullismo possa trovare momenti di confronto tra i ragazzi”.

“Un’azione da mettere in campo in tutti i comuni: ecco perché ho anche voluto presentare una mozione che impegna l’Amministrazione Comunale a farsi promotrice di una campagna di sensibilizzazione che tocchi i luoghi di aggregazione giovanile (scuole, palestre, librerie, bar) per il contrasto alla violenza digitale. La conoscenza e la prevenzione possono restituire serenità alle vittime”.

(Il Faro online)