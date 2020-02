Turbolenze nella maggioranza Mitrano, Marco Di Vasta lascia “Gaeta democratica”

Gaeta – Turbolenze nella maggioranza del sindaco Mitrano: il consigliere comunale Marco Di Vasta si è dimesso da capogruppo di “Gaeta democratica” e ha costituito il gruppo misto di maggioranza (di cui, per ora, è l’unico esponente).

A dare l’annuncio lo stesso Di Vasta durante il consiglio comunale di mercoledì scorso, sebbene la lettera di dimissioni fosse già protocollata lo scorso 16 gennaio -inviata al sindaco Cosmo Mitrano, al presidente del consiglio comunale Giuseppina Rosato e al segretario generale Antonella Marra-.

Una scelta non facile la sua, ma consapevole. “Condividevo lo spirito iniziale di Gaeta democratica – ha spiegato infatti Di Vasta -, ma ora è venuta meno la condivisione, la partecipazione alle scelte.” Un atteggiamento inaccettabile per uno come Di Vasta, che viene dal mondo dell’associazionismo e che crede che la politica (almeno quella fatta bene) possa esistere solo intesa come spazio comune.

Una scelta, però, quella di lasciare “Gaeta democratica” che lo vede, comunque, rimanere al fianco dell’amministrazione Mitrano – “Sono fortemente ancorato a questa maggioranza” -, di cui ancora oggi condivide il programma e che lo vedrà ancora una volta impegnato in favore della città.

Ultimo baluardo di Gaeta democratica, invece, resta Giuseppina Rosato, attuale presidente del Consiglio comunale di Piazza XIX Maggio.

